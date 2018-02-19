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Происшествия, Hi-Tech

На сервере GTA продают инструменты для мощных DDoS-атак

19 февраля 2018, 10:03

Мощности нового ботнета достаточно для нападения на крупные финансовые компании.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Специалисты из компании Radware обнаружили новый массивный ботнет, пользующийся уязвимостями устройств из «Интернета вещей», сообщает Lenta.ru.

По данным издания, некая группировка под названием San Calvicie под видом доступа к серверам Grand Theft Auto: San Andreas продает всем желающим мощный инструмент для осуществления DDoS-атак, в который уже включены уязвимые устройства по всему миру. Самый дорогой уровень, стоимостью 20 долларов, называется «Ярость бога».

По данным исследователей, этот ботнет в два раза меньше Mirai – самого мощного ботнета на сегодняшний день. Однако его мощности достаточно для атак на крупные финансовые компании.

В конце прошлого года несколько американских студентов признались в создании Mirai, который годом ранее вывел из строя множество крупных сайтов. Подростки рассказали тогда, что пытались заработать на создании и защите от нападений на серверы известной компьютерной игры Minecraft.


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