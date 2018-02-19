Названы триумфаторы британской премии BAFTA

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха стал лучшим фильмом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом сообщает ТАСС.

Торжественная церемония вручения наград состоялась 18 февраля в Лондоне.

Драма «Три билборда» была номинирована на девять номинаций и получила пять из них. Среди наград – «Лучший фильм», «Лучшая женская роль» (Фрэнсис Макдорманд), «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший британский фильм» и «Лучшая мужская роль второго плана» (Сэм Рокуэлл).

«Лучшая мужская роль» досталась Гари Олдману за роль политика Уинстона Черчилля в драме «Темные времена». Олдман уже трижды получал престижную премию, однако в этой номинации он победил впервые. «Лучшая женская роль второго плана» была присуждена Эллисон Дженни за съемки в фильме «Тоня против всех».

Фильм «Форма воды» Гильермо дель Торо не оправдал ожиданий критиков и одержал победу в трех категориях из заявленных 12. Среди них – «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая режиссерская работа».