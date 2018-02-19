В партии Меркель раскритиковали «любезность» главы МИД ФРГ в вопросе санкций

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). «Любезность», которую хотел оказать России глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, является неуместной на фоне невыполнения РФ минских соглашений. Об этом заявил председатель Комитета по внешним делам в Бундестаге Норберт Реттген, сообщает ТАСС.

Реттген относится к Христианско-демократическому союзу (ХДС), председателем которого является канцлер ФРГ Ангела Меркель. По его словам, «сейчас ход за Россией», а не за Германией, предложившей поэтапное снятие санкций.

Ранее предложение постепенно отменять санкции Европейского Союза прозвучало от министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля. Условием для этого было названо содействие длительному перемирию в Донбассе.