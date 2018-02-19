(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске пожарные спасли 71-летнего хозяина горящей квартиры, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание произошло накануне вечером в доме №26 по улице Бызова.

На место отправились сотрудники ПСЧ №62, №63, а также аварийные службы, врачи, полицейские и дознаватель ОНД.

Густой черный дым швалил из нескольких окон одной из квартир на четвертом этаже. На застекленном балконе стоял престарелый мужчина, он просил о помощи. До появления огнеборцев из подъезда эвакуировались восемь жильцов, дверь в квартиру оказалась заперта.

Пожарные вскрыли дверь и вывели при помощи спасательной маски хозяина помещения, а затем приступили к тушению. С огнем они справились за девять минут.

В результате в спальне и коридоре сгорела мебель и вещи. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Спасенного мужчину госпитализировали с ожогом дыхательных путей и отравлением угарным газом.

Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.