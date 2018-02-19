В России появится система защиты криптоинвестиций

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В России появится первая система защиты криптовалютных инвестиций. Она позволит проводить инвесторам поэтапные вложения в крипто-стартапы, пишут «Известия».

Ключевым элементом новшества станет система гарантий для инвестиций в крипто-стартапы, уточняет издание. При этом инвесторы смогут разбить вложения на несколько этапов. Это дополнительно обезопасит вложения, однако юридическая сторона вопроса пока не проработана.

Разработкой новой системы занимается «дочка» ВЭБа – банк «Глобэкс» совместно с Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

«Предполагаем, что проект стартует в марте, дальше начнется проработка стратегии его развития», — рассказал глава управления развития электронной коммерции и дистанционного банковского обслуживания «Глобэкса» Александр Минеев.