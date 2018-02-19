Все новости Татарстан Россия

Политика

Генсек НАТО обвинил Россию в развязывании новой гонки ядерных вооружений

19 февраля 2018, 09:07

Столтенберг привал Россию к строгому соблюдению условий РСМД, назвав договор важной составной частью поддержания мира в Европе.
Генсек НАТО заявил о нежелании повторять «холодную войну» с Россией
НАТО поможет Азербайджану в создание миротворческих соединений
МИД России: «Отношения РФ - НАТО не заморожены»
Официальный представитель НАТО обвинил грузинские СМИ во лжи
Россия и НАТО ожидают результатов визита Буша на Украину

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Миру грозит новый виток гонки ядерных вооружений из-за модернизации Россией своего ядерного потенциала. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германскому изданию Bild, сообщает «Интерфакс».

Столтенберг отметил, что, по данным США, Россия сейчас занимается разработкой новой ракеты средней дальности, тем самым нарушая договор по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года. Это «вызывает тревогу» у всех партнеров НАТО, подчеркнул глава Североатлантического альянса.

Столтенберг привал Россию к строгому соблюдению условий РСМД, назвав договор важной составной частью поддержания мира в Европе. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter