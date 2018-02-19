В российские города могут вернуться крупные рынки

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Российское Правительство рассматривает возможность возвращения крупных рынков в города. Предполагается, что это поможет активизировать работу местных сельхозпроизводителей и покупательную активность горожан, сообщается на портале «Единый Банк».
Ранее из-за ужесточения требований к городским рынкам их число по стране сократилось с 2 тыс. до 800. Сейчас в Кабмине РФ намерены дать новый импульс такой торговле с помощью послаблений законодательства.
Конечной целью возможных нововведений является активизация покупательской активности жителей крупных российских городов, а также поддержка производителей сельскохозяйственной продукции.