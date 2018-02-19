Жители Казани пожаловались на снежные заносы во дворах 2500 раз за неделю

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). За неделю на заносы во дворах Казани зарегистрировано 2500 жалоб в системе «Открытая Казань». Об этом сообщил на деловом понедельнике в мэрии Казани председатель Комитета ЖКХ исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«За неделю, с 5 по 12 февраля, в "Открытую Казань" поступило 2,5 тысячи жалоб на неудовлетворительную уборку дворов. Наибольшее количество обращений поступило в первые два дня — более 1500, дальше пошло на убыль и к началу следующей недели вышло на среднее — 50 – 60 обращений в день», — сказал он.

Максимальную активность проявили жители Московского, Советского и Приволжского районов. Ситуация в основном была нормализована к 10 февраля, заметил Гиниятуллин. Сотрудники казанской администрации организовали выездной контроль состояния дворов.

«С внедрением системы "Безопасный город" появился удобный инструмент оперативного контроля и видеонаблюдения. Наибольшее количество замечаний было выявлено по уборке дворов в Авиастроительном, Вахитовском и Кировском районах города, которые находились на контроле до устранения [последствий снегопада]», — сказал председатель Комитета ЖКХ исполкома Казани.