Дерипаска отойдет от управления «Русалом» и En+

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Бизнесмен Олег Дерипаска намерен покинуть ключевые посты в UC Rusal и En+, пишут «Ведомости».

После кадровых перестановок, которые могут произойти уже на этой неделе, миллиардер останется в совете директоров на должности неисполнительного директора.

Источники издания назвали возможные причины такого поступка Дерипаски. Среди них оказались корпоративная война с бизнесменом Владимиром Потаниным, попадание в «кремлевский доклад», а также желание сосредоточить деятельность на машиностроении.