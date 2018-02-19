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Экономика и финансы

Дерипаска отойдет от управления «Русалом» и En+

19 февраля 2018, 08:30

Кадровые решения обсудят на совете директоров UC Rusal и En+ уже на этой неделе.

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Бизнесмен Олег Дерипаска намерен покинуть ключевые посты в UC Rusal и En+, пишут «Ведомости».

После кадровых перестановок, которые могут произойти уже на этой неделе, миллиардер останется в совете директоров на должности неисполнительного директора.

Источники издания назвали возможные причины такого поступка Дерипаски. Среди них оказались корпоративная война с бизнесменом Владимиром Потаниным, попадание в «кремлевский доклад», а также желание сосредоточить деятельность на машиностроении.

 


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