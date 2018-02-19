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Фигуристы Боброва и Соловьев стали шестыми в коротком танце на Олимпиаде

19 февраля 2018, 08:16

Первое место заняли канадцы Тесса Вертью и Скотт Мойр, обновив также мировой рекорд.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали шестыми в короткой программе танцев на льду на Олимпийских в Пхенчхане. Об этом сообщает «Чемпионат».

Первое место заняли канадцы Тесса Вертью и Скотт Мойр, обновив также мировой рекорд.

«Серебро» досталось французской паре Габриэлла Парадакис / Гийом Сизерон, а «бронза» — американцам Мэдисон Хабелл и Захари Доноуи.

Еще одна российская пара – Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро – показала лишь 13-й результат. 


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