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Политика

Госсекретарь США допустил новые санкции в отношении России

19 февраля 2018, 08:06

Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS пояснил причины неприменения ограничений, предусмотренных решением Конгресса.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). США могут ввести в отношении России новые санкции. Такую возможность не исключил Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон, отвечая на вопрос ведущего телеканала CBS о причинах неприменения ограничений, предусмотренных решением Конгресса, сообщает РИА Новости.

Тиллерсон, в частности, пояснил, что на основании решения конгрессменов уже были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники. «Мы рассматриваем еще ряд лиц, в отношении которых могут быть введены санкции», — добавил он.

Ранее глава Минфина США Стив Мнучин заявил, что его министерство готовит санкции в отношении лиц из «кремлевского доклада».


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