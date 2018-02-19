Госсекретарь США допустил новые санкции в отношении России

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). США могут ввести в отношении России новые санкции. Такую возможность не исключил Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон, отвечая на вопрос ведущего телеканала CBS о причинах неприменения ограничений, предусмотренных решением Конгресса, сообщает РИА Новости.

Тиллерсон, в частности, пояснил, что на основании решения конгрессменов уже были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники. «Мы рассматриваем еще ряд лиц, в отношении которых могут быть введены санкции», — добавил он.

Ранее глава Минфина США Стив Мнучин заявил, что его министерство готовит санкции в отношении лиц из «кремлевского доклада».