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На базе больницы № 18 в Казани откроют травматологический пункт

19 февраля 2018, 07:54 , Фото: Рамиль Гали

На базе больницы № 18 в Казани откроют травматологический пункт В Борисково откроется фельдшерско-акушерский пункт, а в Мирном — подстанция скорой помощи.
Филиал казанской поликлиники № 1 разместят в здании горбольницы № 18
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В 2018 году в Казани построят травматологический пункт на базе центральной городской клинической больницы № 18. Об этом стало известно сегодня на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Новые медицинские учреждения появятся в нескольких казанских поселках. В частности, в Салмачах откроется офис врача общей практики, в Борисково — фельдшерско-акушерский пункт, а в Мирном — подстанция скорой помощи.

В 2017 году в Приволжском районе появилось новое здание городской поликлиники № 21, которая является самой крупной в Казани. На базе медучреждения функционируют консультативно-диагностический центр и онкодиспансер — филиал Республиканского клинического онкологического диспансера.

 


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