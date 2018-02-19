Татарстан вошел в десятку самых популярных у туристов регионов России

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Татарстан вошел в топ-10 наиболее популярных у туристов российских регионов по итогам 2017 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «ТурСтат».

По информации агентства, в прошлом году Татарстан посетило 3,1 млн туристов, прирост по сравнению с 2016-м составил семь процентов. Это позволило республике занять седьмую строчку рейтинга.

В лидерах топ-10 – Краснодарский край с 15,8 млн туристов, Подмосковье с 14,1 млн туристов и Крым (5,4 млн). В пятерку лучших также вошли Приморский край и Владимирская область с показателями более 4 млн туристов. В десятке регионов-любимчиков у туристов фигурируют Ярославская (3,6 млн), Вологодская (2,9 млн), Тюменская (2,8 млн) и Калужская области (2,5 млн).