СМИ узнали о потасовке из-за «ядерного чемоданчика» Трампа во время его визита в Китай

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Глава аппарата Белого дома Джон Келли и представитель Секретной службы США едва не схватились врукопашную с сотрудниками службы безопасности Китая во время визита Президента США Дональда Трампа в Пекин 9 ноября прошлого года. Причиной спора послужил «ядерный чемоданчик» американского лидера, сообщает RT со ссылкой на издание Axios, которое приводит информацию из собственных источников.

По данным зарубежного издания, когда Трамп вошел в зал для переговоров, за ним попытался пройти его военный помощник с «ядерным чемоданчиком» в руках, однако китайские сотрудники службы безопасности преградили ему путь. На помощь к нему поспешил глава аппарата Белого дома Джон Келли, который велел членам американской делегации пройти в зал. После этого началась сутолока. «Китайский офицер безопасности схватил Келли, но тот отбросил его руку, а затем агент Секретной службы США схватил китайского сотрудника и повалил его на землю», — приводит издание слова источника.

В ходе потасовки представителям китайских спецслужб не удалось даже дотронуться до «ядерного чемоданчика», отмечается в статье.