Заподозренный в допинге керлингист Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Российский керлингист Александр Крушельницкий, заподозренный в употреблении допинга, покинул Олимпийскую деревню и сдал свою аккредитацию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов, информирует Reuters.

«Крушельницкий уже сдал свою олимпийскую аккредитацию и покинул олимпийскую деревню», — сказал он.

Однако позже в Международном олимпийском комитете не подтвердили информацию о сданной российским атлетом аккредитации. «У нас нет информации, что кто-то из спортсменов сдал аккредитацию», — приводит ТАСС слова директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.

В МОК также не исключили, что Крушельницкому могли подмешать допинг в напиток. Если проба B подтвердит факт употребления спортсменом запрещенного вещества, его дело будет рассмотрено в конце Олимпиады.