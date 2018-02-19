Россия обвинила США в поощрении выходок радикалов в Киеве

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Власти США своим отношением к дипломатической собственности России могли подать пример украинским националистам, напавшим на здание Россотрудничества в Киеве. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, размещенном на страничке ведомства в «Фейсбуке», сообщает «Интерфакс».

«Сегодняшнее преступление – далеко не первый случай нападения радикалов на российские дипломатические учреждения на Украине. Они продолжаются уже несколько лет. Должной оценки и осуждения от американских властей мы не услышали до сих пор. Не исключено, что вдохновляются подобные действия примером, который Вашингтон и подает, – захватами российской дипсобственности», – отметили в диппредставительстве.

В заявлении также звучит призыв к властям США перестать поддерживать «пещерный национализм не только на Украине, но и в других странах Восточной Европы», поскольку это чревато погромами и эскалацией проявлений экстремизма.

Ранее сообщалось, что украинские радикалы вновь закидали камнями здание Россотрудничества в Киеве, а также атаковали здание Сбербанка на улице Сагайдачного. До этого нападение на российское представительство произошло 17 февраля.