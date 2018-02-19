В Кукморском районе РТ прошли гулянья по случаю Масленицы

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В селе Чарли Кукморского района Татарстана состоялись гулянья по случаю проводов Масленицы. Об этом пишет местная газета «Трудовая слава».

Во время празднества самодеятельные артисты исполняли песни, под которые танцевали гости мероприятия. При этом звучали произведения как на русском, так и на татарском языках.

Гости праздника померялись силами в различных конкурсах. Они состязались в меткости стрельбы из пневматической винтовки, поднимали гири, кидали метлу на расстояние и перетягивали канат.

Издание отмечает, что в селе живут как русские, так и татары. Представители обоих этносов традиционно отмечают национальные праздники вместе, и этот день не стал исключением.

Продолжились гулянья катанием на санках с горы. Завершилось празднество сожжением чучела Масленицы.