Все новости Татарстан Россия

Общество

В Кукморском районе РТ прошли гулянья по случаю Масленицы

19 февраля 2018, 02:39

Гости праздника в селе Чарли испытали свои силы в различных конкурсах.
В деревне Нижний Искубаш Кукморского района РТ открылся обновленный Дом культуры
В Кукморском районе РТ успешно занимаются выращиванием лука
В Кукморском районе РТ не проводится охрана почв
Еще в пяти районах РТ вскоре появится бесплатное цифровое телевещание
В Кукморском районе РТ возведены подъезды к населенным пунктам Маскара и Новый Сардек

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В селе Чарли Кукморского района Татарстана состоялись гулянья по случаю проводов Масленицы. Об этом пишет местная газета «Трудовая слава».

Во время празднества самодеятельные артисты исполняли песни, под которые танцевали гости мероприятия. При этом звучали произведения как на русском, так и на татарском языках.

Гости праздника померялись силами в различных конкурсах. Они состязались в меткости стрельбы из пневматической винтовки, поднимали гири, кидали метлу на расстояние и перетягивали канат.

Издание отмечает, что в селе живут как русские, так и татары. Представители обоих этносов традиционно отмечают национальные праздники вместе, и этот день не стал исключением.

Продолжились гулянья катанием на санках с горы. Завершилось празднество сожжением чучела Масленицы. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter