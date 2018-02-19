Сотрудник исполкома Челнов вымогал деньги у предпринимателей

(Набережные Челны, 19 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Сотрудник Управления административно-технической инспекции исполкома Автограда вымогал взятки у предпринимателей за несоставление протоколов, сообщает прокуратура Набережных Челнов.

31-летнего сотрудника исполкома обвиняют в мошенничестве и получении взятки.

По версии следствия, 6 сентября 2016 года сотрудник исполкома получил на свою банковскую карту 7,5 тысячи рублей за несоставление протокола об административном правонарушении на индивидуального предпринимателя.

Кроме того, специалист АТИ в октябре 2016 и в январе 2017 года при проведении проверок выявил нарушения, связанные с размещением рекламных конструкций. И потребовал от представителей фирм взятки. В двух случаях – по 15 тысяч рублей, в одном – 10 тысяч рублей.

В процессе следствия обвиняемый признал свою вину в мошенничестве, а вот все, что связано с взятками, он отрицает. Тем не менее, следствие считает его вину доказанной. Уголовное дело передано в суд.