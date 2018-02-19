Ученые узнали о вреде фруктовых соков для микрофлоры кишечника

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). При употреблении фруктовых соков на голодный желудок они негативно воздействуют на микрофлору кишечника.

К такому выводу после экспериментов на мышах пришли исследователи из входящего в Пристонский университет Института интегративной геномики Льюиса Сиглера. Результаты работы подведены в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism, передает РИА «Новости».

Оказалось, что питье соков и нектаров натощак тонкий кишечник не может расщеплять фруктозу, а именно в нем усваивается до 90 процентов этого углевода. В результате он попадает в толстую кишку, где наносит серьезный вред обитающим в ней микроорганизмам.

В свете результатов опытов ученые посоветовали пить соки в небольших объемах и только после еды.