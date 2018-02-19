В Челнах татарский театр покажет первую премьеру года по пьесе Туфана Миннуллина

(Набережные Челны, 19 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Набережночелнинский драматический театр готовит первую премьеру 2018 года. Трупа покажет спектакль «История одной любви», основанный на пьесе Туфана Миннуллина «Прощайте». Премьера состоится 2 и 3 марта.

Постановку нового спектакля осуществил главный режиссер театра Фаиль Ибрагимов. Декорации и костюмы к спектаклю подготовил заслуженный работник культуры России и Республики Калмыкия Валерий Яшкулов, музыку написал композитор Юрий Чаплин.

Это уже не первая постановка Фаиля Ибрагимова по произведениям Туфана Миннуллина. Ранее спектакль «Наваждение», поставленный в 2007 году, завоевал Республиканскую премию имени Мусы Джалиля.

Драма «Прощайте» продолжает две другие пьесы Миннуллина – «День рождения Миляуши» (1967 год) и «Там, где друзья» (1977 год) – и является завершением трилогии.

Когда-то деревенская девушка Миляуша оставила свою первую любовь ради артистической карьеры. Всю свою жизнь она была верна выбранной профессии, но в последние годы стала задумываться, правильно ли она поступила. Чтобы развеять сомнения, Миляуша приглашает к себе свою первую любовь – Галимуллу.

Роль Галимуллы в спектакле сыграет народный артист Татарстана, заслуженный артист Башкортостана, лауреат премии имени Дамира Сиразиева Фоат Зарипов. Роль его возлюбленной Миляуши исполнит заслуженная артистка Татарстана Гульфия Файзрахманова. Премьерный спектакль станет своеобразным подарком к ее юбилею.