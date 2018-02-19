В Болгаре прошел праздник «Здравствуй, Масленица!»

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Болгаре на центральной площади города состоялся праздник «Здравствуй, Масленица!», пишет местная газета «Новая жизнь».
Праздник стартовал на импровизированной сцене около районного Дома культуры. Зрителям было показано кукольное представление, рассказывающее о каждом дне масленичной недели. Затем собравшихся поздравил заместитель главы Спасского района РТ Сергей Тюнев.
На сцене выступили певица Алена Тимофеева, народный хор «Болгарский родник», ансамбли «Болгар тоннары», «Любо», «Приволжские зори», «Сеспель», сельчане из Красной Слободы.
Желающие водили хороводы, отгадывали загадки. Для гостей праздника была организована торговля, состоялось чаепитие с блинами. Завершилось празднество сожжением чучела Масленицы.