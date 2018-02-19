Первый замруководителя исполкома Пестречинского района РТ стал вице-премьером Карачаево-Черкесии

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сегодня в Карачаево-Черкесской Республике Кабинету Министров был представлен новый вице-премьер. Им стал Энвер Арпатлы, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя исполкома Пестречинского района РТ.

«Да, официальное представление состоялось сегодня, на заседании Правительства республики», – сообщил Энвер Арпатлы корреспонденту ИА «Татар-информ» в эксклюзивном интервью.

Приказ о назначении был подписан главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым несколько ранее, и Арпатлы уже успел ознакомиться с будущим полем деятельности.

«Процесс интеграции подразумевал предварительное знакомство, в том числе с главой республики, с Председателем Правительства. Первые шаги, однозначно будут связаны с тем, чтобы глубже изучить ситуацию. Республика небольшая, но у нее большой потенциал», – поделился первыми впечатлениями новый вице-премьер Карачаево-Черкесии.

«Направления, которые буду курировать, уже известны: это будут Министерство экономики и Министерство промышленности, в том числе инвестиционная политика. Это напрямую связано с последним местом моей работы, с тем обучением, которое я проходил в Республике Татарстан, с опытом и дополнительным профессиональным образованием, которое я получил по линии Аппарата Президента», – сообщил Арпатлы.

Вновь назначенный вице-премьер Карачаево-Черкесии уверен: в процесс работы вольется быстро – в рабочем режиме. Богатый опыт позволяет это утверждать.

«Я был заместителем мэра города (Алушты – прим. Т-и) и замом главы администрации еще в Республике Крым, после этого был заместителем руководителя исполкома, затем первым заместителем руководителя исполкома (Пестречинский район РТ – прим. Т-и). На самом деле, управленческие функции, они ничем не отличаются: районные, городские, республиканские», – отметил он.

Энвер Арпатлы в 2014 году, будучи замом мэра Алушты, стал инициатором, а затем успешно справился и с обязанностями куратора поддержанного как Президентом и Правительством Татарстана, так и руководством Крыма проекта по обучению крымских муниципальных служащих в вузах РТ.

Главное – четко понимать цели и видеть пути их достижения, уверен Энвер Арпатлы. Своей главной задачей на новом месте работы он видит следующее: «Обеспечить дальнейший рост и процветание одного из субъектов Российской Федерации».

Опыт, полученный в Татарстане, будет очень востребован: «Он дает возможность шире смотреть на процессы. Есть определенная системность и наработки в том, как буду защищать привлечение федеральных целевых программ и их реализацию, а также привлечение инвестиций», – отметил Арпатлы.

Он также добавил, что между Татарстаном и Карачаево-Черкесией выстроено межрегиональное взаимодействие. Руководители республик не раз встречались, имеются конкретные соглашения и договоренности. «Прилагать усилия для того, чтобы как-то еще сблизить наши регионы, нет необходимости, а вот чтобы глубже внедрить успешные наработки, думаю, да, мое присутствие может быть определенным катализатором. Тем более что глава Карачаево-Черкесской Республики достаточно молодой, активный, с прогрессивным и широким государственным взглядом. Думаю, что работать в такой команде будет достаточно легко, а главное – эффективно», – заключил новый вице-премьер Карачаево-Черкесии.