Татарстанцы смогут задать вопросы специалистам по поводу кадастрового учета

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Кадастровая палата по РТ примет участие в Едином дне консультаций. Вопросы, касающиеся кадастрового учета, можно будет задать специалистам ведомства 1 марта.

Как сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ, Единый день консультаций, приуроченный к десятилетию образования Росреестра, пройдет во всех регионах России.

В Татарстане за консультацией можно будет обратиться в офис приема заявителей в Казани (ул. Кулагина, д. 1) и в многофункциональные центры, которых по всей республике насчитывается 50. Консультации будут организованы с 13 до 20 часов.

Также сотрудники Кадастровой палаты продемонстрируют возможности электронных сервисов на портале Росреестра и расскажут о новых услугах, оказываемых учреждением. В частности, о составлении договоров по сделкам с недвижимостью, подготовке исковых заявлений в суд в случае возникновения земельных споров, предварительной проверке на наличие ошибок межевых и технических планов.

Кроме того, специалисты-консультанты окажут методическую помощь кадастровым инженерам.

За консультацией по сложным вопросам, возникающим во время осуществления профессиональной деятельности, можно будет также обратиться во все пункты приема заявителей, где пройдет мероприятие.

В этот день в указанное время вопросы можно будет задать и в режиме онлайн по Skype (kseniamk@16.kadastr.ru).