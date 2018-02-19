(Набережные Челны, 19 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Каждый третий работник Татарстана сменил работу в 2017 году. Об этом сообщает служба исследований рекрутингового сервиса HeadHunter.

Каждый третий работник Татарстана (33 процента) сменил работу в уходящем году. Каждого пятого же повысили в должности.

При этом 41 процент респондентов ответил, что за прошедший год у них не произошло никаких значимых событий, связанных с занятостью.

Чаще всего в 2017 году работу меняли закупщики (45 процентов), менеджеры по продажам (43 процента), работники туристической сферы и гостиничного бизнеса (41 процент).

В целом, по мнению 53 процентов опрошенных, 2017 год с точки зрения рабочих процессов был в Татарстане более напряженным и сложным, чем предыдущий.