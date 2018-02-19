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Культура

Экспозицию «Москва – Казань – Москва» покажут в «Царской башне» Казанского вокзала

19 февраля 2018, 06:10

В центре внимания художников – столица Татарстана и ее окрестности.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В галерее «Царская башня» на Казанском вокзале с 28 февраля по 25 марта будет работать выставка-исследование «Москва – Казань – Москва», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Выставка представляет собой результат исследований более двадцати современных художников. В нее войдут работы казанских современных авторов, работы из коллекции фонда Марджани, снимки из личных архивов. В центре внимания художников – Казань и ее окрестности. Зрители смогут отследить, как трансформировался образ города в публичном пространстве.

Среди участников выставки – Алексей Васильев, Ляля Гимадеева, Икуру Куваджима, Галина Леонова, Саша Маник, Максим Месяц, Николай Онищенко, Павел Отдельнов, Александр Скобеев, Валерий Скобеев, Виталий Скобеев, Тимур Хадеев, Ильгизар Хасанов, Антон Цимерман и многие другие.


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