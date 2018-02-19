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Культура

В Музее Благовещенского собора состоится концерт «И дух смирения, терпения, любви…»

19 февраля 2018, 07:25

В концерте примут участие мужской митрополичий хор Казанского Богородицкого монастыря и преподаватели Казанской православной духовной семинарии.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Музее истории Благовещенского собора состоится концертная программа «И дух смирения, терпения, любви…» с участием мужского митрополичьего хора Казанского Богородицкого монастыря и преподавателей Казанской православной духовной семинарии. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Программа состоится в День защитника Отечества, 23 февраля, и в преддверии Великого поста.

Мужской митрополичий хор Казанского Богородицкого монастыря создан в 2005 году, он является одним из самых ярких и самобытных церковных коллективов Казани, а также единственным профессиональным мужским хором в Татарстане.

 


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