В Музее Благовещенского собора состоится концерт «И дух смирения, терпения, любви…»

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Музее истории Благовещенского собора состоится концертная программа «И дух смирения, терпения, любви…» с участием мужского митрополичьего хора Казанского Богородицкого монастыря и преподавателей Казанской православной духовной семинарии. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Программа состоится в День защитника Отечества, 23 февраля, и в преддверии Великого поста.
Мужской митрополичий хор Казанского Богородицкого монастыря создан в 2005 году, он является одним из самых ярких и самобытных церковных коллективов Казани, а также единственным профессиональным мужским хором в Татарстане.