МЧС России передало Ирану предполагаемые координаты места гибели авиалайнера ATR-72

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). МЧС России передало Ирану предполагаемые координаты места крушения авиалайнера ATR-72. Об этом рассказал представитель ведомства, передает ТАСС.
Ранее иранская сторона направила министру РФ по чрезвычайным ситуациям Владимиру Пучкову соответствующий запрос с просьбой помочь определить место гибели самолета путем космического мониторинга.
Соответствующие сведения переданы по дипломатическим каналам, добавил представитель МЧС.
Пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Aseman Airlines с 66 людьми на борту вылетел из тегеранского аэропорта Мехрабад в Ясудж (провинция Исфахан), но через 50 минут пропал с радаров. Он разбился в районе горы Дена в 25 км от места назначения. При крушении не выжил никто из пассажиров и членов экипажа.