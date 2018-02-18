ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на прихожан в Кизляре

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Запрещенная в России и многих других странах группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение на прихожан православного храма в дагестанском городе Кизляре.

Об этом информирует агентство «Рейтер» со ссылкой на сообщение связанного с террористами агентства Amaq.

Ранее о том, что открывший стрельбу 22-летний житель Дагестана Халил Халилов мог быть членом «спящей ячейки» ИГ, со ссылкой на информированные источники передал РБК. Злоумышленник якобы принес присягу террористической группировке в прошлом году.

Преступник начал стрелять из охотничьего ружья по людям, выходившим из кизлярского храма Георгия Победоносца после завершения богослужения.

На месте погибли четыре женщины, пятая позднее скончалась в больнице. Всего в результате инцидента погибли шесть человек, включая нападавшего. Еще пять человек получили ранения.

*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность в РФ запрещена.