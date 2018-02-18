«Рубин» победил в Испании норвежскую «Волеренгу»

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский «Рубин» в ходе испанского сбора сегодня уверенно обыграл норвежскую «Волеренгу» в товарищеском матче, состояшемся в Марбелье.
В составе российского клуба отличился новичок команды – болгарский полузащитник Ивелин Попов, взятый в аренду в московском «Спартаке». Также отметились голами иранский нападающий Сердар Азмун и Рифат Жемалетдинов, сообщает пресс-служба «Рубина».
Ранее, в первом испанском спарринге, казанцы проиграли норвежскому же «Сарпсборгу» (0:1). 21 февраля «Рубин» сыграет с еще одним норвежским клубом – «Лиллестремом».
«Рубин» (Казань, Россия) – «Волеренга» (Волеренга, Норвегия) – 3:0 (2:0).
Голы: Попов, 5 (1:0). Азмун, 23 (2:0). Жемалетдинов, 60 (3:0).
Нереализованный пенальти: Эйджийри («Волеренга»), 82 (вратарь).
«Рубин»: Джанаев, Кузьмин (Устинов, 61), Кудряшов (Сорокин, 61), Гранат, Сесар Навас (Агапов, 61), Камболов (Шекари, 61), Микушин, Попов (Гекдениз, 46), Могилевец, Ахметов (Жемалетдинов, 46), Нобоа, Азмун (Голдобин, 61).