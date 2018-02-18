Патриарх Кирилл назвал провокацией нападение на прихожан в Кизляре

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл увидел в нападении на выходивших из храма прихожан в дагестанском городе Кизляре провокацию, «направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе».

Об этом рассказал руководитель пресс-службы главы Русской православной церкви иерей Александр Волков, передает РИА «Новости».

Патриарх Кирилл передал самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Он молится «об их упокоении в селениях праведных», добавил пресс-секретарь патриарха. Церковь настаивает на самом тщательном расследовании случившейся трагедии, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что злоумышленник начал стрелять из охотничьего ружья по людям, выходившим из кизлярского храма Георгия Победоносца после завершения богослужения.

На месте погибли четыре женщины, пятая позднее скончалась в больнице. Всего в результате инцидента погибли шесть человек, включая нападавшего. Еще пять человек получили ранения.

Открывший стрельбу 22-летний житель села Кидеро Цунтинского района Дагестана Халил Халилов мог быть членом «спящей ячейки» запрещенной в РФ и многих других странах группировки «Исламское государство»*.

*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность в РФ запрещена.