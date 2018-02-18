Лукашенко заявил о готовности направить белорусских миротворцев в Донбасс

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Беларусь готова направить своих миротворцев в Донбасс для разграничения конфликтующих сторон. Об этом сегодня заявил Президент этой страны Александр Лукашенко после голосования на выборах в местные советы, сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

При этом Лукашенко подчеркнул, что в случае участия в урегулировании конфликта Беларусь не стала бы занимать ничью сторону и четко бы выполнила то, о чем договорились бы президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко.

«Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между – я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси – мы поставим их на границе, где вы скажете. Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь», – констатировал белорусский лидер.

При этом, по его словам, Беларусь еще в 2014 году была готова направить миротворческие силы в зону конфликта, но европейские представители тогда отвергли соответствующее предложение.