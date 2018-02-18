Всероссийский студенческий телеканал впервые заработает 25 февраля

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Первый всероссийский студенческий телеканал начнет вещание 25 февраля. Особенность телеканала заключается в том, что контент будут производить сами студенты, сообщает РИА «Новости».

Эфирная сетка будет состоять из материалов вузов – членов Международной ассоциации студенческого телевидения. Также зритель сможет увидеть телепроекты молодежных общественных организаций и ведомств сферы молодежной политики. Кроме того, планируется показ информационных, документальных, просветительских программ, ток-шоу и интервью.

Материалы канала будут затрагивать темы образования, науки, творчества, культуры, спорта, волонтерства и ряд других. Репортеры расскажут о достижениях студентов в различных областях.

Для вузов появится возможность продвижения, а молодые медийщики получат шанс подняться на новый уровень.