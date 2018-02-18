Выставка Альфрида Шаймарданова побила рекорды посещаемости

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ закрылась выставка казанского художника Альфрида Шаймарданова «Наше все». По информации руководства галереи, за время работы экспозиции поток посетителей увеличился в четыре раза по сравнению с прошлогодними показателями.

Об успехе персональной выставки, которая в «Хазинэ» проходила впервые, говорил ажиотаж уже на открытии – более 600 человек пришли сюда в тот день. За месяц же ее посетили свыше 5 тыс. ценителей прекрасного. «Это большая цифра. Такое количество гостей было разве что на выставке Никаса Сафронова. Тогда нам помогали в работе сотрудники самого художника. В этот раз вся нагрузка легла на работников нашей галереи. Даже мне пришлось изменить режим работы и выходить по воскресеньям», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель национальной галереи «Хазинэ» Анна Романова.

Она также отметила, что обычно провальные для музеев январь и февраль стали самыми хлопотными месяцами года. Такой успех был обусловлен рядом обстоятельств. Во-первых, одновременно в двух залах на первом этаже, где располагалась экспозиция «Наше все», работала выставка «Куклы Японии», также вызвавшая большой интерес. Во-вторых, это большая заслуга самого художника. Альфрид Шаймарданов каждый день присутствовал на выставке, общался с посетителями.

«Впервые у нас сам художник так активно работает на выставке. К нам с экскурсиями на японских кукол приходили школьники. Они подолгу задерживались именно у работ Альфрида Шаймарданова в залах анфилады. Оказалось, что наивное искусство с его яркими красками и необычными сюжетами очень близко им, как и загадочные абстракции художника. Да и сама возможность увидеть живого автора работ, поговорить с ним вот так вот, запросто, безусловно, привлекает. Казань – город такой, что информация быстро распространяется, – как говорится, слухами земля полнится. К слову, не только казанцы приходили к нам. Недавно, например, специально на выставку Шаймарданова приехали художники из Ижевска – наивная живопись экспонируется не часто. Поэтому и поток посетителей, как вы видите сами, не прекращается до последнего дня», – сообщила Романова.

На неофициальном закрытии искусствовед Дина Ахметова отметила, что уникальность выставки – в ее масштабности. Четыре больших зала демонстрировали творчество художника во всей его полноте. Для многих Шаймарданов раскрылся не только как наивист, но и как автор работ в духе абстракционизма.

«Месяц выставки прошел для меня как один день. Для художника очень важна обратная связь, живое общение со зрителем. Это создает обмен энергией, который, в свою очередь, дарит вдохновение», – отметил Альфрид Шаймарданов.

Художник рассказал, что после выставки все работы вновь переедут в его мастерскую. Там они будут ждать большой выставки в Москве, которая состоится в начале осени.