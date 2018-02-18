Датские бадминтонисты обыграли англичан в сумасшедшем финале чемпионата Европы в Казани

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Дании по бадминтону выиграла чемпионат Европы среди мужских команд в Казани – в финальном матче скандинавы обыграли команду Англии со счетом 3:1.

Финал получился по-настоящему ярким и даже огненным: англичанам за такую игру точно не должно быть стыдно, а датские игроки в очередной раз продемонстрировали свой мировой уровень.

В столицу Татарстана мужская сборная Дании приехала без своих главных звезд: не принимал участие в турнире лучший бадминтонист планеты Виктор Акселсен, также не выступала на чемпионате Европы вторая пара мирового рейтинга Маттиас Бе/Карстен Моргенсен.

Впрочем, даже без них скандинавы катком прошлись по всем соперникам в группе: под ноль они обыграли хорватов и исландцев, всего одно очко отдали команде Ирландии (4:1). В четвертьфинале датчане всухую разобрались со сборной Финляндии (3:0), на следующей стадии обыграли немцев со счетом 3:1.

Сейчас датская мужская команда является лучшей в мире – именно эта сборная два года назад выиграла последний на сегодняшний день Кубок Томаса по бадминтону (чемпионат мира). Та победа стала для команды Дании первой в истории, и в 2018-м скандинавы наверняка намерены защитить свой титул. Добыть прямую путевку в финальный этап Кубка Томаса датчане смогли в Казани: и у мужчин, и у женщин первые четыре сборных чемпионатов Европы напрямую выходят на мировое первенство.

Туда же отправятся и англичане – они на турнире в Казани также не испытали никаких проблем в группе, а в плей-офф переиграли команды Польши (1/4 финала) и Франции (полуфинал). В решающем матче первенства Старого Света сборным Англии и Дании предстояло выяснить, кто поедет на Кубок Томаса в Бангкок в ранге чемпиона Европы.

На первой ракетке в финале по-настоящему огненный матч выдали англичанин Раджив Осеф и датчанин Андерс Антонсен: соперники рубились на корте больше часа. Осеф практически без борьбы забрал первый гейм, после чего датский гигант проснулся и одержал волевую победу. Напряжение достигло пика в третьей партии – 20-летний датчанин лидировал со счетом 20:19, и ему оставалось забить лишь однажды. Антонсен с этой задачей успешно справился и слишком бурно отпраздновал свой успех: отправленный на трибуны волан главный арбитр встречи оценил желтой карточкой.

Следом за одиночниками на корт отправились пары, которые разделяли 20 позиций в мировом рейтинге: датчане Мадс Конрад-Петерсен и Мадс Колдинг идут на шестой позиции, тогда как британцы Маркус Эллис и Крис Лонгридж – лишь 26-е. Разница в классе была очевидна и напрямую сказалась на результате матча – первый гейм скандинавы выцарапали в концовке (21:18), а во втором победили с более комфортной разницей в восемь очков.

Британцы оказались, по сути, прижатыми к стенке: чтобы выиграть «золото» чемпионата Европы, им нужно было трижды подряд победить лучших игроков Вселенной. На треть задачу сборная Англии выполнила – Сэм Парсонс максимально внимательно провел свой матч против Эмиля Холста и заставил соперника капитулировать в двух геймах: в первом игровом отрезке англичанин «привез» датчанину пять очков, а во втором – еще 11.

Своей победой Парсонс подарил партнерам по команде надежду в успех, а команду соперника заставил нервничать – в следующей игре датчане Ким Оструп и Матиас Кристиансен уже не излучали уверенность в собственных силах. Их соперники Питер Бриггс и Шон Венди показали стальные нервы, взяв первый гейм в концовке (21:19). Во второй решающей партии напряжение на площадке возросло до предела: соперники не уложились в отведенное 21 очко и перевели игру на баланс, в котором долгое время никто не мог получить двухочковое преимущество и завершить гейм. В итоге это удалось датчанам – Оструп/Кристиансен выиграли партию со счетом 29:27, и от «золота» чемпионата Европы скандинавов отделял всего один успешный игровой отрезок. Его они выиграли очень уверенно (21:12): казалось, британцам просто не хватило сил на решающую партию.

Датчане продолжили свою феноменальную победную серию на командных чемпионатах Европы – этот успех стал для них сел седьмым подряд с момента основания турнира.

Бадминтон, мужчины. Командный чемпионат Европы 2018. Финал.

Дания – Англия – 3:1.

Очки: Антонсен (1:0), Конрад-Петерсен/Колдинг (2:0), Парсонс (1:2), Оструп/Кристиансен (3:1).

Итоговое положение команд:

1. Дания

2. Англия

3–4. Франция

3–4. Германия.