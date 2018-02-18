Команды из Челнов стали лучшими на региональном чемпионате школьного баскетбола «КЭС-Баскет»

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ», Татьяна Иванова). Сегодня в казанском «Баскет-холле» прошел финал регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Среди девушек победила команда «Комета» из челнинской школы № 10, а среди юношей – команда «Адреналин» из челнинской школы № 28.

Второе место среди девочек в общем зачете заняла команда гимназисток «Балтаси» из Балтасинского района. Среди мальчиков второй стала команда «Дримтим» из школы № 7 города Бавлы.

Третьими же стали команда казанской школы № 156 среди девушек и клуб «Росток» из многопрофильного лицея Кумора среди юношей.

От имени Правительства Татарстана призеров и победителей, а также болельщиков, организаторов и судей школьного турнира поприветствовал министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

«Поздравляю вас с завершением такой великолепной и зрелищной игры, в результате которой определились сильнейшие команды. Также хочется пожелать всем тем, кто не попал в число призеров, сделать это в следующем году. Но все равно – не это самое главное. Самое главное – это участие и то, что вы познакомились друг с другом. В турнире приняли участие около 13 тыс. человек, которые стали друзьями», – заметил он.

«Я думаю, что вы встретите этих друзей в своем студенчестве, поскольку вам скоро предстоит учиться в университетах. Эти же ребята будут работать с вами после окончания вузов. Эти знакомства сделают вашу жить краше, интереснее и намного легче. Как правило, дружеские связи помогают на протяжении всей жизни», – добавил вице-премьер.

Затем Бурганов пожелал командам удачи в учебе и спорте и передал слово генеральному директору школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» Дмитрию Самарину. Тот поблагодарил команды за достойно сыгранные игры, а также выразил благодарность всем, кто принимал участие в организации чемпионата.

«Только пока мы вместе и работаем как одна команда, у нас будет получаться еще очень много таких масштабных, зрелищных и интересных чемпионатов», – подчеркнул Самарин.

Также среди гостей спортивного мероприятия были президент Федерации баскетбола РТ Павел Карпов, начальник отдела массовой физкультурно-оздоровительной работы Министерства по делам молодежи и спорту республики Станислав Андреев и заместитель генерального директора баскетбольного клуба УНИКС Салават Фарахутдинов.

В 2017–2018 учебном году участниками школьных и муниципальных этапов турнира стали более 21 тыс. учеников классов с 8-го по 11-й из 1018 школа Татарстана. В финал соревнований по итогам зональных этапов вышли 12 команд. Команды-победители отправятся на финальные игры Приволжского федерального округа.

Организатором соревнований в Татарстане выступило Министерство образования и науки РТ при поддержке региональной Федерации баскетбола.