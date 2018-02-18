Дженифер Энистон не выходила замуж за Джастина Теру

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Голливудская звезда Дженифер Энистон, заявившая на днях о расставании с мужем Джастином Теру, никогда не выходила за него, пишет газета «7 Дней».

Как выяснили зарубежные журналисты, в архивах штата Калифорния нет документов о регистрации брака Энистон и Теру. Репортеры предположили, что звезды могли зарегистрировать свои отношения в других штатах, однако после долгого исследования таких доказательство обнаружено не было.

Близкие к семейной паре люди также случайно обмолвились о том, что официальной регистрации могло и не быть.

Энистон и Теру поженились в 2015 году спустя четыре года после помолвки. Праздничная вечеринка в честь этого события прошла в доме актрисы в Беверли-Хиллз. Мероприятие было тщательно засекречено, и даже приглашенные гости не знали, по какому поводу они приглашены на вечер. Многие предположили, что торжество посвящено дню рождению Джастина Теру. 75 приглашенным запретили пользоваться сотовыми телефонами и делать фото в особняке, а также рассказывать репортерам о событии.