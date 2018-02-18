Россиянин Буров стал третьим в акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в воздушной акробатике. Он продемонстрировал третий результат, набрав в основном финале 122,17 балла, передает «Интерфакс».

Золотую награду завоевал украинец Александр Абраменко, набравший 128,51 балла. Серебряным медалистом стал китаец Цзя Цзунъян с 128, 05 балла, опередивший показавшего четвертый результат россиянина Павла Кротова (103,17 балла).

Буров перед Играми прошел длительный процесс восстановления после автомобильной аварии, в которую он попал в ноябре 2016 года. Тренироваться он начал только летом 2017-го.

«Думаю, что судьи достойно оценили, потому что были помарки. <...> Я хочу выступить на следующих Играх в Пекине. А эту бронзовую медаль я посвящаю своим детям», – приводит слова спортсмена ТАСС.

Теперь в активе команды олимпийских атлетов из России 11 наград: три серебряных и восемь бронзовых. Украинская же сборная завоевала первую медаль, оказавшуюся золотой.