В Зеленодольском районе оштрафованы владельцы пяти снегоходов

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ», Валерия Белова). Сегодня сотрудники Гостехнадзора и ГИМС Зеленодольского района поймали пятерых водителей снегоходов, нарушивших правила пользования транспортом. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил глава районного отделения ГИМС Сергей Евсеев.

Рейд по поиску нарушителей правил эксплуатации снегоходов инспекторы проводили в акваториях Волги и Свияги.

«Во время операции было проверено 12 единиц снегоходов, было выявлено 5 нарушений по статье "Нарушение правил эксплуатации снегоходов". Были оформлены протоколы, вынесены постановления и назначен штраф согласно КоАП РФ. Данная операция продолжится до конца месяца», – объяснил Сергей Евсеев.

Специалисты проверили пространство около острова-града-Свияжска, поселков Васильевский, Октябрьский и Атлашкино.

По словам Сергея Евсеева, пятеро владельцев снегоходов не имели при себе регистрационных документов, удостоверения, соответствующей категории, или свидетельства о пройденном техосмотре.

К слову, за нарушение статьи "Нарушение правил эксплуатации снегоходов" водитель получит предупреждение, или заплатит штраф от ста до трехсот рублей, или лишится права управления транспортными средствами на три-шесть месяцев. Должностное лицо в случае нарушения этой статьи заплатит штраф от пятисот рублей до одной тысячи.