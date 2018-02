Трамп: Если Россия хотела создать хаос в США, то добилась своего

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Если Россия стремилась создать в Соединенных Штатах разногласия, раскол и хаос, то она добилась своего. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter’е.

«Если ЦЕЛЬ России состояла в создании разногласий, раскола и хаоса в США, то со всеми слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они исполнили свои самые смелые мечты. Они смеются до упада в Москве. Америка, стань умнее!» – заявил Президент США.

If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America!