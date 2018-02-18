Все новости Татарстан Россия

Политика

Трамп: Если Россия хотела создать хаос в США, то добилась своего

18 февраля 2018, 18:28

Американский лидер призвал своих сограждан стать умнее.
Кремль ответил на информацию об отмене встречи Путина и Трампа
Песков не знает, изменятся ли сроки выдачи американских виз для россиян
Глава аппарата Белого дома: Трамп не поверил Путину в вопросе вмешательства в выборы
Трамп допустил возможность вмешательства РФ в американские выборы
Трамп признал отсутствие «кнопки перезагрузки» в отношениях с Россией

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Если Россия стремилась создать в Соединенных Штатах разногласия, раскол и хаос, то она добилась своего. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter’е.

«Если ЦЕЛЬ России состояла в создании разногласий, раскола и хаоса в США, то со всеми слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они исполнили свои самые смелые мечты. Они смеются до упада в Москве. Америка, стань умнее!» – заявил Президент США.

Ранее американское Министерство юстиции предъявило обвинения 13 россиянам и трём российским компаниям по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter