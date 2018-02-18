В споре «барсов» на Олимпиаде в Пхенчхане победил швед

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). На завершившимся групповом мужском хоккейном турнире Олимпиады в Пхенчхане отличились игроки казанского «Ак Барса».

Победителями своих групп стали сборная Чехии (за нее выступает нападающий «Ак Барса» Иржи Секач) в группе А, Россия – в В и Швеция – в С.

Шведы стали единственной командой, не потерявшей ни одного очка. В принципиальной схватке с соседями из Финляндии они сегодня победили со счетом 3:1. Одну шайбу у победителей забросил «белый барс» Антон Ландер, другую Оскар Меллер, ранее игравший в казанской команде. Шведские же представители «Нефтехимика» – защитник Эрик Густафссон и нападающий Деннис Эверберг – результативных баллов на этот рах не набрали. У проигравших финнов был заметен защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа.

Таким образом, Россия, Швеция и Чехия вышли в четвертьфинал олимпийского турнира, как и лучшая из команд, ставших вторыми, – сборная Канады. Канадский форвард «Ак Барса» Роб Клинкхамммер пока голов в Пхенчхане не забивал. Все остальные команды разыграют оставшиеся четыре места в четвертьфинале, чтобы поспорить за медали с Россией, Чехией, Швецией и Канадой.

В рядах сборной Словакии играют два хорошо знакомых татарстанцам защитника. Томаш Староста не один сезон выступал за нижнекамский «Нефтехимик», а Марек Дялога – за «Ак Барс». В сборной же Словении играет нападающий «Нефтехимика» Жига Еглич.