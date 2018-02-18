Ставшие жертвами стрельбы в Кизляре возвращались из храма

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Ставшие жертвами стрельбы в дагестанском городе Кизляре возвращались с проходившего в храме богослужения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах республики.

Всего в результате нападения, по последним данным, погибли четыре человека и еще пять получили ранения. Все они являются гражданскими лицами, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее стало известно, что неизвестный в Кизляре начал стрелять по людям, праздновавшим Масленицу. Преступник уничтожен.