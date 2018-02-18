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53-летняя бабушка Жанна Эппле назвала внука Север

18 февраля 2018, 19:02

Поклонники обрадовались пополнению в семействе актрисы, а также сочли имя для малыша не совсем обычным.

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Актриса Жанна Эппле впервые в 53 года стала бабушкой. Семья придумала для новорожденного мальчика необычное имя – Север. О значении этого имени артистка рассказала на своей страничке в Instagram`e.

«Добро пожаловать в наш дом, Север. Постигай этот мир так, как и положено северу – напористо и крепко. Мы с твоими родителями сделаем все, чтобы на твоем пути было как можно меньше трудностей и больше тепла, прекрасных людей. Ты выбрал отличную семью», – написала Эппле.

Поклонники обрадовались пополнению в семействе актрисы, а также сочли имя для малыша не совсем обычным. «Север! Ах! Оригиналы», «Поздравляю! Прекрасный внук, красивое имя, бабуля просто космос!», – пишут поклонники.

Внука Жанне Эппле подарил старший сын Потап. Ему 27 лет. Также у артистки есть младший сын – 18-летний Ефим.

Ранее сообщалось, что Кэмерон Диас в 45 лет впервые станет мамой. 

 

Добро пожаловать в наш дом, СЕВЕР. Постигай этот мир так, как и положено северу - напористо и крепко, Мы с твоими родителями сделаем все, чтобы на твоём пути было как можно меньше трудностей и больше тепла и прекрасных людей. Ты выбрал отличную семью!

Публикация от Жанна Эппле (@epple.ymnaya)


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