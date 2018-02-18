53-летняя бабушка Жанна Эппле назвала внука Север

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Актриса Жанна Эппле впервые в 53 года стала бабушкой. Семья придумала для новорожденного мальчика необычное имя – Север. О значении этого имени артистка рассказала на своей страничке в Instagram`e.



«Добро пожаловать в наш дом, Север. Постигай этот мир так, как и положено северу – напористо и крепко. Мы с твоими родителями сделаем все, чтобы на твоем пути было как можно меньше трудностей и больше тепла, прекрасных людей. Ты выбрал отличную семью», – написала Эппле.



Поклонники обрадовались пополнению в семействе актрисы, а также сочли имя для малыша не совсем обычным. «Север! Ах! Оригиналы», «Поздравляю! Прекрасный внук, красивое имя, бабуля просто космос!», – пишут поклонники.



Внука Жанне Эппле подарил старший сын Потап. Ему 27 лет. Также у артистки есть младший сын – 18-летний Ефим.

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