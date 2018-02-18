(Набережные Челны, 18 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Прошедший в Набережных Челнах «Кубок Салавата-2018» выиграл Айдар Нуриев из Казани.

В командном зачете на чемпионате Татарстана по трековым гонкам первое место заняла команда СТК «Таифмоторспорт» в составе Дмитрия Брагина и Тимура Шигабутдинова. Второй же стала команда AG Team, в которую входили Тимур Тимерзянов, Анвар Тутаев и Расуль Минниханов.

Заезд на Кубок мэра Челнов выиграл Евгений Ушмаев из Казани. Победителями этапов чемпионата России и Кубка России накануне также стали казанцы – Василий Кораблев и Расуль Минниханов соответственно.

Объединившие 2-й этап чемпионата России по зимнему треку в классе N-1600, 3-й этап Кубка России в классе «Национальный» и 2-й этап чемпионата Татарстана в классе А-1600 состязания проходили на городском ипподроме Автограда с пятницы, 16 февраля, по сегодняшний день.

В церемонии награждения приняли участие заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов и организатор гонки – народный артист Татарстана, заслуженный артист России, мастер спорта международного класса по автоспорту Салават Фатхетдинов.

В этом году «Кубок Салавата» был проведен уже в 22-й раз. Это единственное благотворительное соревнование по автоспорту в России. Большую часть призового фонда и стартовые взносы участники передают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в частности, воспитанникам Дома ребенка.