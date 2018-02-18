В Петербурге снимут продолжение фильма «Место встречи изменить нельзя»

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Петербургская арт-группа «Митьки» работает над продолжением картины Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», сообщает издание «Фонтанка».

Лидер «Митьков» Дмитрий Шагин сообщил, что пока картина носит рабочее название «Митьковская встреча эры милосердия».

Источником сюжета для нового фильма, как и для картины Говорухина, стал детектив «Эра милосердия» братьев Вайнеров.

По задумке лидера «Митьков», в будущем фильме все же наступит эра милосердия и все люди станут братьями и сестрами. Шангин написал сценарий картины. Кроме того, он станет ее режиссеров.

В работе над фильмом примут участие актеры театра «Комик-Трест» Наталья Фиссон, Игорь Сладкевич и Илья Старосельский, а также один из главных «Лицедеев» Анвар Либабов.

Музыканты Женя Любич и Вячеслав Бутусов также снимутся в продолжении киноленты. Любич сыграет Варю Синичкину, роль Бутусова пока не известна.