Более 500 лыжников приняли участие в Камском лыжном марафоне серии Timerman

(Набережные Челны, 18 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Более 500 любителей лыж из различ городов России и Татарстана приняли участие в Камском лыжном марафоне серии Timerman. Соревнования завершились сегодня в парке «Прибрежный» Набережных Челнов.

В открытии соревнований принял участие заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов, руководитель исполкома Автограда Ринат Абдуллин и директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

Участниками гонки же стали олимпийская чемпионка в беге на 3000 м с препятствиями Гульнара Галкина-Самитова, глава Альметьевского района Татарстана Айрат Хайруллин, председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Айрат Фаизов и другие.

Для любителей лыжного спорта были доступны дистанции в 2 км, 5 км, 15 км, 30 км и 50 км. Для самых юных спортсменов была предусмотрена дистанция в 500 метров.

На дистанции 2 км среди мужчин победителем стал Рамиль Шакиров из Богатых Сабов, а среди женщин первой стала Алина Хайрутдинова из Набережных Челнов.

В самой популярной дистанции 5 км победили челнинцы Тимур Файзрахманов и Оксана Теплых. На дистанции же 15 км первыми пришли Денис Рудин из Альметьевска и Айгуль Сагбиева.

На дистанции 30 км первым среди мужчин финишировал Руслан Петров из Набережных Челнов, среди женщин первой стала Елена Чазова. На дистанции 50 км победу одержали Евгений Байбородов из Ижевска и Рамиля Валеева из Мензелинска.

Со следующего года Камский лыжный марафон войдет в российскую серию марафонов. В рамках серии спортивных мероприятий Timerman следующие соревнования пройдут в Зеленодольске 25 марта.