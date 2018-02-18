Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Парламент Ирана создал комитет по расследованию авиакатастрофы в Исфахане

18 февраля 2018, 16:35

Предварительные данные указывают на плохую видимость как причину катастрофы.
Путин выразил соболезнования Рухани в связи с крушением самолета в Иране
На Аляске разбился второй самолет за 5 дней
В Ленинградской области упал спортивный самолет: 2 человека погибли
В Атлантике найдены 24 тела погибших в авиакатастрофе и хвост самолета
В Индонезии разбился второй самолет за неделю

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Меджлис (парламент) Ирана создал комитет по расследованию причин гибели пассажирского самолета ATR 72 авиакомпании Aseman Airlines в провинции Исфахан. Об этом рассказал депутат Мохаммад Али Вакили, передает ТАСС со ссылкой на ISNA.

После изучения обстоятельств, приведших к трагедии, эксперты представят доклад Меджлису ИРИ, пояснил парламентарий.

При этом Вакили подтвердил, что предварительные данные указывают на плохую видимость как причину катастрофы. Ранее стало известно, что авиалайнер врезался в гору.

Пассажирский самолет ATR 72 с 66 людьми на борту вылетел из тегеранского аэропорта Мехрабад в Ясудж (провинция Исфахан), но через 50 минут пропал с радаров. Он разбился в районе горы Дена в 25 км от места назначения. При крушении не выжил никто из пассажиров и членов экипажа. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter