Парламент Ирана создал комитет по расследованию авиакатастрофы в Исфахане

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Меджлис (парламент) Ирана создал комитет по расследованию причин гибели пассажирского самолета ATR 72 авиакомпании Aseman Airlines в провинции Исфахан. Об этом рассказал депутат Мохаммад Али Вакили, передает ТАСС со ссылкой на ISNA.

После изучения обстоятельств, приведших к трагедии, эксперты представят доклад Меджлису ИРИ, пояснил парламентарий.

При этом Вакили подтвердил, что предварительные данные указывают на плохую видимость как причину катастрофы. Ранее стало известно, что авиалайнер врезался в гору.

Пассажирский самолет ATR 72 с 66 людьми на борту вылетел из тегеранского аэропорта Мехрабад в Ясудж (провинция Исфахан), но через 50 минут пропал с радаров. Он разбился в районе горы Дена в 25 км от места назначения. При крушении не выжил никто из пассажиров и членов экипажа.