Под полотном Пабло Пикассо обнаружили повернутый на 90 градусов пейзаж

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Современные технологии позволили обнаружить под полотном Пабло Пикассо «Нищенка, сидящая на корточках» повернутый на 90 градусов пейзаж, который написал другой художник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science.

О том, что художник написал свою картину поверх другой, стало известно еще в 1992-м. Однако ученые только сейчас выяснили, что на ней было изображено. Изначально неизвестный испанский художник нарисовал горный пезаж, а затем Пикассо использовал очертания гор для изображения спины женщины.

Чтобы узнать это, исследователям пришлось провести рентгенофлуоресцентный анализ. При помощи этой технологии можно определить, какие именно химические элементы находятся в разных частях картины, причем не только на поверхности.

Ученые, проводившие исследование, отмечают, что это открытие позволило «проникнуть внутрь головы Пикассо» и узнать, как он принимал решения в ходе творческого процесса.