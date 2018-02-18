В Челнах на директора школы возбуждено дело из-за отказа принять документы первоклассника

(Набережные Челны, 18 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокуратура Набережных Челнов возбудила административное дело против директора городской школы № 24 из-за отказа принять документы первоклассника. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура Челнов провела проверку после обращения родителей ребенка. По их словам, 1 февраля они пришли в школу, чтобы подать документы, необходимые для зачисления мальчика в первый класс. Однако их не приняли, сославшись на то, что руководителя учреждения нет на месте.

В ходе проверки этот факт подтвердился. При этом приказом Министерством образования и науки РТ установлены сроки для приема документов первоклассников – с 1 февраля по 30 июня текущего года. В указанный промежуток администрация образовательного учреждения обязана надлежащим образом принять и оформить поданные документы

Прокуратура также установила, что в школе № 24 с углубленным изучением отдельных предметов отсутствует информация о наличии свободных мест в классах, в том числе и в первом. Ее нет ни на сайте школы, ни на стендах. Распорядительный акт директора о начале приема в первый класс не издавался, должностные лица, ответственные за прием документов, не назначались.

Также в нарушение законодательства руководство школы требовало от родителей предоставить дополнительные документы – копии ИНН, СНИЛС и медицинского полиса ребенка, а также его фотографию.

Все это стало поводом для возбуждения административного дела в отношении директора школы и внесения представления в образовательное учреждение об устранении нарушений.