Цены на iPhone X в российских магазинах упали почти на 20 тысяч рублей

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Цены на смартфон iPhone X от Apple по России упали почти на 20 тысяч рублей с момента старта продаж. Так, базовая модель гаджета с объемом оперативной памяти 64 Гб теперь стоит в среднем 62 тыс. рублей против 80 тыс. рублей в самом начале продаж, сообщают «Известия».

Один из самых дорогих iPhone X – с 256 Гб оперативной памяти – теперь можно купить за 70 тыс. рублей, хотя изначально он оценивался в 92 тыс. рублей.

Отмечается, что официальные ритейлеры сохраняют годовую гарантию при покупке «яблочной» техники.