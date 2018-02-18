Елабужане отпраздновали Масленицу широкими народными гуляньями

(Елабуга, 18 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Жители Елабуги сегодня с размахом проводили зиму, устроив на площади Ленина широкие гулянья в честь Масленицы. Здесь выступили народные ансамбли и танцевальные коллективы, а также коллектив Елабужского колледжа культуры и искусств.

Праздник собрал много горожан, которые с удовольствием угощались блинами, испеченными сотрудниками городского Управления образования. «Сколько именно блинов мы испекли, не знаю, но точно больше тысячи штук. Елабужане подходят, угощаются. Рецепт обычный, на молоке, людям нравится, многие благодарят за вкусные блины», – рассказала Сания Бакирова.

Народные гулянья, игры, конкурсы начались в 10 утра. Горожане могли угоститься шашлыками и сладостями, а также приобрести товары от народных умельцев.

Второй год подряд в городе прошел конкурс «Масленичная барышня». Участницам был предоставлен выбор: продемонстрировать свое умение печь блины или показать мастерство в изготовлении масленичного чучела. Здесь были чучела разных размеров и национальностей. Они расположились вокруг главной Масленицы.

«На конкурс “Масленичная барышня“ в этом году заявилось очень много участников, более 50 человек. Сперва мы отбирали в районе , а потом – в городе. Очень достойно в конкурсе были представлены детские сады Елабуги. Мы оценивали, прежде всего, из какого материала сделано чучело, предпочтение отдавали именно соломенным куклам с соломенной косой, соломенными украшениями – важно было, чтобы применялись экологические материалы. Некоторые участницы сами оделись масленичными барышнями, они подготовили концертные номера и угощали блинами», – рассказала начальник Управления культуры Айгуль Таипова.

По результатам конкурса победу среди барышень заняла Анастасия Бондарева, а лучшее чучело изготовил коллектив детского сада № 38 «Золотой ключик».